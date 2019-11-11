بالاسماء.. المعادين الى الخدمة من المفسوخة عقودهم على ملاك الدفاع

2019/11/11 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، عن اسماء المعادين الى الخدمة من المفسوخة عقودهم.

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