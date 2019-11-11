2019/11/11 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر نيابي، الإثنين (11 تشرين الثاني، 2019) أن حضور النواب في مجلس النواب لا يكف...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر: حضور النواب في البرلمان لا يكفي لعقد جلسة وقد تؤجل إلى الرابعة عصراً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر: حضور النواب في البرلمان لا يكفي لعقد جلسة وقد تؤجل إلى الرابعة عصراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).