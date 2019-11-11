2019/11/11 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثيقة: العراق يخفض سعر خام البصرة الخفيف والثقيل في ديسمبر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/11 | 13:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة: العراق يخفض سعر خام البصرة الخفيف والثقيل في ديسمبر) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة: العراق يخفض سعر خام البصرة الخفيف والثقيل في ديسمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).