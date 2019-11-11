سياسي: «انتفاضة» أكتوبر ستُدوّل قريباً.. وتنتهي الهيمنة الإيرانية على العراق

2019/11/11 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق أكد السياسي العراقي مثال الآلوسي، اليوم الاثنين، إن بيان #البيت_الأبيض، يدل على أنه سيتم «تدويل انتفاضة أكتوبر في #العراق قريباً جداً».“الآلوسي”، قال لمراسل “الحل العراق”، إن […]

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