كوردستان تتجه لزيادة إمدادات الكهرباء بنهاية 2019

2019/11/11 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الإقليم في المجمل نقصاً في الطاقة الكهربائية حيث يعتمد أغلب السكان على المولدات الخاصة – صورة ارشيفية

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