بالوثيقة.. إلغاء تخصيص أراضٍ سكنية لمنتسبي وزارة الدفاع وتحويلها للمواطنين

2019/11/11 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، إلغاء تخصيص أراضٍ سكنية لمنتسبي وزارة الدفاع وتحويلها للمواطنين

وبحسب وثيقة حصلت عليها "الغد برس"، انه "تنفيذا للفقرة اولا من حزمة الاجراءات والتوصيات الصادرة بقرار مجلس الوزراء، تقرر الغاء تخصيص اراضي معسكر حماد شهاب سابقا، ومعسكر الديوانية، ومعسكر سعد الى وزارة الدفاع واعادتها الى وزارة المالية لنقل ملكيتها الى الدوائر البلدية المعنية كلا بحسب تخصصه، بغية توفير الاراضي السكنية للمواطنين".

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