شرطة ذي قار تمنع استفزاز المتظاهرين واستخدام العنف ضدهم

2019/11/11 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

منعت شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، استفزاز المتظاهرين واستخدام العنف ضدهم.

وقال اعلام شرطة ذي قار في بيان تلقته "الغد برس"، انه "اصدر قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشات العميد الحقوقي محمد عبد الوهاب السعيدي عددا من التوجيهات خلال اجتماعه مدراء شرطة الاقسام على خلفية احداث امس وما لها من اثر سلبي على لحمة وتكاتف ابناء ذي قار الذين تربطهم الروابط المشتركة والعلاقة الطيبة بين الاهالي والغيرة والحمية وحب الاخرين والتسامح ونبذ الكراهية، واهمية الحفاظ على هذه الصفاة التي تجمعنا في مجتمع يشهد له العدو قبل الصديق".

واكد السعيدي وفقا للبيان انه "يمنع استخدام العنف مع المتظاهرين بكل اشكاله، و عدم الاحتكاك مع المتظاهرين وتامين الحماية الكاملة لهم، ويمنع منعا باتا استفزاز المتظاهرين ومد جسور المحبة والوئام".

واضاف "عدم منح المغرضين فرصة اثارة الفتن بين المتظاهرين والقوات الامنية، وتقديم كل ما يحتاجه المتظاهرين من ماء وغذاء بقدر المستطاع، وتقديم الورود والاعلام العراقية للمتظاهرين".

واشار الى "رفع لافتات تشير الى الشرطة وجدت لتقديم الخدمات الامنية، والحفاظ على العلاقات بين اطياف الشعب حيث ان منتسب الشرطة والمتظاهر من ينتمون لهذه المدينة المعطاء التي سطرت اروع البطولات في الدفاع عن الوطن والمقدسات والقضاء على قوى الكفر والضلال الدواعش الانجاس".

وتابع انه على "كافة القطعات الالتزام التام بهذه التوجيهات وسوف يحاسب كل من يبادر بتصرف شخصي يؤدي الى زعزعت الوضع الامني واثارة الفوضى و الفتن".

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