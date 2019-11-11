العراق يخفض سعر خام البصرة الخفيف والثقيل في كانون الاول

2019/11/11 | 13:52

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أظهرت وثيقة تسعير، الاثنين، أن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في كانون الأول بواقع 20 سنتا إلى 2.25 دولار فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة مقارنة بالشهر السابق.

وتقرر تسعير خام البصرة الثقيل لنفس الشهر عند 1.25 دولار للبرميل دون متوسط عمان/دبي، بانخفاض 55 سنتا عن الشهر السابق.

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