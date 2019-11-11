اتحاد كرة اليد يحدد الجمعة المقبل موعدا لانطلاق الدوري الممتاز

2019/11/11 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الاتحاد العراقي لكرة اليد موعد انطلاق الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد للموسم 2020-2019 .

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