بلاسخارت تلتقي السيستاني وتنقل موقفه الأخير من الاحتجاجات

2019/11/11 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- التقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت اليوم الاثنين بالمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني وذلك بعد يوم واحد من دعوتها للحكومة العراقية بالإصلاح والكف عن اعتقال المتظاهرين ومحاولة قمعهم.

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي عقدته بعد لقائها السيستاني في النجف إن "سماحته اكد على ضرورة عدم استخدام العنف لاي سبب كان، ومحاسبة المتسببين بهذا العنف ووقف الاعتقالات والخطف فورًا وضرورة العمل على إصلاحات حقيقية بمدة معقولة".

وأضافت أن السيستاني عبر عن قلقه "من جدية القوى السياسية حيال القيام بهذه الإصلاحات"، ونقلت عنه القول إن "المتظاهرين السلمين لا يعودون الى بيوتهم دون تحقيق مطالبهم المشروعة".

واشارت أن السيستاني قال إن لم تكن السطات قادرة أو لا تريد تحقيق المطالب "فلا بد للسلوك الآخر" دون أن تكشف طبيعته.

وبحسب بلاسخارت، فان السيستاني أيّد إجراء قانون انتخابي موحد.

وقالت المبعوثة الاممية إن ثمة "غضبا وسخطا كبيرين في الشارع نتيجة عدم تقديم الخدمات لمدة 16 عاماً ولدى الناس امال كبيرة بتحقيق المطالب".

ومضت تقول "حان الوقت الحقيقي لتنفذ السلطات العراقية ما يطلبه المتظاهرون".

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق، طالبت بضرورة إطلاق السلطات سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين، ودعت الى تحديد هوية المسؤولين عن استهداف المتظاهرين، والإسراع في وضع إطار قانوني للانتخابات وإصلاح الأمن وحصر السلاح بيد الدولة.





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