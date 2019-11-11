اول جسر في بغداد يعود الى الخدمة بعد ايام من قطعه

2019/11/11 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الاثنين، برفع الكتل الكونكريتية من على جسر الاحرار وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إنه تم “رفع الكتل الكونكريتية من على جسر الاحرار”، مبيناً أن “الجسر سالك امام حركة المركبات”.وتم غلق الجسر خلال الايام الماضية بسبب اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الامنية.

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