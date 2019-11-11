2019/11/11 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلاسخارت نقلا عن السيستاني : أن لم تكن السطات قادرة على تحقيق المطالب فلابد سلوك طريق آخرقبل 58 دقيقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو نوا الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/11 | 13:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو نوا.

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