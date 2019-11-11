شرطة بابل تلقي القبض على 37 مطلوبا للقضاء في عموم المحافظة

2019/11/11 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة محافظة بابل وسط العراق ان قواتها تمكنت من القاء القبض على 37 متهما مطلوبا للقضاء بجرائم قتل وسرقة....

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