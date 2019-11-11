شرطة ذي قار تصدر توجيها عاجلا عقب مقتل 3 متظاهرين

2019/11/11 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدر قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشات العميد الحقوقي محمد عبد الوهاب السعيدي عددا من التوجيهات، عقب مقتل عدد من المحتجين في المحافظة العراقية الجنوبية.وبحسب بيان لشرطة ذي قار فان التوجيها جاءت خلال اجتماع السعيدي مع مديري شرطة الاقسام، وكانت كالتالي:اولا: يمنع استخدام العنف مع المتظاهرين بكل اشكاله.ثانيا: عدم الاحتكاك مع المتظاهرين وتامين الحماية الكاملة لهم.ثالثا: يمنع منعا باتا استفزاز المتظاهرين ومد جسور المحبة والوئام.رابعا: عدم منح المغرضين فرصة اثارة الفتن بين المتظاهرين والقوات الامنية.خامسا: تقديم كل ما يحتاجه المتظاهرون من ماء وغذاء بقدر المستطاع.سادسأ: تقديم الورود والاعلام العراقية للمتظاهرين.سابعأ: رفع لافتات تشير الى الشرطة وجدت لتقديم الخدمات الامنية.ثامنا: الحفاظ على العلاقات بين اطياف الشعب...تاسعا: على كافة القطعات الالتزام التام بهذه التوجيهات وسوف يحاسب كل من يبادر بتصرف شخصي يؤدي الى زعزعة الوضع الامني واثارة الفوضى والفتن.وفي مدينة الناصرية، قتل ثلاثة متظاهرين جدد مساء الأحد برصاص قوات الأمن، في حين أصيب مئتان آخرون بجروح، كما سقط عشرات الجرحى في ساحة الخلاني قرب ساحة التحرير في بغداد برصاص قوات الأمن وسط استخدام كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع.واستمرت الاحتجاجات التي تهز السلطات العراقية، مترافقة مع أعمال عنف دامية أسفرت منذ انطلاق التظاهرات في الأول أكتوبر عن مقتل 319 شخصا غالبيتهم من المتظاهرين، حسب حصيلة رسمية أعلنت صباح الأحد، وإصابة أكثر من 12 ألفا.

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