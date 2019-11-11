ريبورتاج - العراق:

2019/11/11 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحاول المحتجون في بغداد تجاوز الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة، إلا أن قوات الأمن تفرقهم بالقوة، إذ يندد المتظاهرون باستخدام العنف والرصاص الحي ضدهم.



ويشددون على تمسكهم بمطالبهم، وأهمها إسقاط الحكومة والبرلمان ومحاكمة الفاسدين من السياسين.



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