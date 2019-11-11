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Rudaw.net | رووداو.نێت


Rudaw.net | رووداو.نێت
2019/11/11 | 14:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (Rudaw.net | رووداو.نێت) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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