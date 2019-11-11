العمل تسترد أكثر (149) مليون دينار من المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية الشهر الماضي

2019/11/11 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استرداد أكثر من (149) مليون دينار من المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية خلال شهر تشرين الأول الماضي.

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