2019/11/11 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يخفض سعر خام البصرة الخفيف والثقيل في كانون الأول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/11 | 14:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يخفض سعر خام البصرة الخفيف والثقيل في كانون الأول) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يخفض سعر خام البصرة الخفيف والثقيل في كانون الأول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).