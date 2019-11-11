قائد شرطة ذي قار يأمر بمنع استخدام العنف مع المتظاهرين بكل اشكاله

2019/11/11 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار:الفرات نيوز} اصدر قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشات العميد، محمد عبد الوهاب السعيدي، عددا من التوجيهات بهدف مد يد الوئام للمتظاهرين.

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