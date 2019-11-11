English | كوردى

قائد شرطة ذي قار يأمر بمنع استخدام العنف مع المتظاهرين بكل اشكاله


قائد شرطة ذي قار يأمر بمنع استخدام العنف مع المتظاهرين بكل اشكاله
2019/11/11 | 14:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {ذي قار:الفرات نيوز} اصدر قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشات العميد، محمد عبد الوهاب السعيدي، عددا من التوجيهات بهدف مد يد الوئام للمتظاهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة ذي قار يأمر بمنع استخدام العنف مع المتظاهرين بكل اشكاله) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة ذي قار يأمر بمنع استخدام العنف مع المتظاهرين بكل اشكاله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).

كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا