صدور أمر استقدام بحق نائب حالي ومحافظ نينوى السابق

2019/11/11 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدر أمر استقدام بحق نائب حالي ومحافظ نينوى السابق

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

استنكر المنبر العراقي، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، التصريحات الأخيرة لرئيس الأركان الإيراني بشأن الاحتجاجات العراقية، مؤكداً أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات.

وقال المنبر العراقي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إننا &q

بغداد اليوم-بغداد

قالت كتلة النهج الوطني النيابية، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، إن التركيز على قانون انتخابات مجالس المحافظات وليس البرلمان هو "عدم احترام لإرادة الشارع".

وذكر امين عام الكتلة، النائب عبد الحسين الموسوي، إن &qu

بغداد اليوم- خاص

نفى تحالف القوى الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ‏الإثنين‏ (11 تشرين الثاني‏ 2019)، تهديد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للبرلمان بكشف المستور، ما أدى إلى إبعاد اقالته من بين الخيارات التي يبحثها مجلس النواب

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