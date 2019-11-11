2019/11/11 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-الناصرية أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة متظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، وهم يقومون بجمع تبرعات مالية لإصلاح “ستوتة” احترقت أثناء التظاهرات.وتجمع المتظاهرون بالقرب من بعض هذه العربات، فيما أخذ أحد الأشخاص ينادي بمكبر صوت، طالباً من الموجودين هناك التبرع لإصلاح “ستوتة” احترقت، وتعويض صاحبها بسبب حالته المادية المتواضعة.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متظاهرو ساحة الحبوبي في الناصرية يجمعون تبرعات لإصلاح عربة “ستوتة” احترقت أثناء الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متظاهرو ساحة الحبوبي في الناصرية يجمعون تبرعات لإصلاح عربة “ستوتة” احترقت أثناء الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).