الجامعة العربية تجدد وقوفها مع العراق

2019/11/11 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت الجامعة العربية ،اليوم الاثنين،وقوفها إلى جانب العراق في هذه المرحلة الصعبة متطلعة الى تجاوزها في القريب العاجل وعودته أكثر قوة واستقراراً.

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