2019/11/11 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة التعديلات الدستورية تنتخب النائب فالح الساري رئيساً لها وكالة خطوة برس.

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