وزير الخارجيّة يتسلـَّم نسخة من أوراق اعتماد السفير البريطاني لدى بغداد

2019/11/11 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تسلـَّم وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم نسخة من أوراق اعتماد السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي.

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