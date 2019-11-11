2019/11/11 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء:الفرات نيوز} اصدرت نقابات ومنظمات وقوى وشخصيات في كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، بياناً بمطالبها، فيما وضعت سقفاً زمنياً لتنفيذها، داعية الحكومة" لارسال مبعوثها خلال ٤٨ ساعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نقابات ومنظمات وقوى كربلاء تصدر بياناً بمطالبها وتمهل الحكومة ٤٨ ساعة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نقابات ومنظمات وقوى كربلاء تصدر بياناً بمطالبها وتمهل الحكومة ٤٨ ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).