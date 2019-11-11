رئيس كتلة صادقون: تصريح ’’البيت الأسود’’ يؤكد استغلال واشنطن للحراك التصحيحي العراقي

2019/11/11 | 15:12

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بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس كتلة صادقون النيابية، عدنان فيحان، إن تصريح البيت الأبيض الأخير، الذي دعت من خلاله واشنطن إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق، يؤكد استغلال الحراك التصحيحي العراقي.

وذكر فيحان في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أن "تصريح البيت الأسود يؤكد تدخلهُ بالشأن العراقي واستغلالهُ الحراك الشعبي التصحيحي الذي يقودهُ شباب العراق".

وتساءل فيحان: "‏من أسس الطائفية؟ من زرع المحاصصة التي دمرت البلد؟ من شرع للفساد الذي ضيع ثروات البلد؟ أليس قانون بريمر!!".

‏وتابع قائلا: "لا نحتاجكم ولا غيركم التصحيح قادم بهمة الشباب العراقي".

تسلـَّم وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، نسخة من أوراق اعتماد السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي، وبحث الجانبان سُبُل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتطوُّرات السياسيّة على الساحتين الإقليميّة، والدوليّة.

وذكر المك

بغداد اليوم- بغداد

افتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، الجلسة الـ 13 للبرلمان.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحلبوسي افتتح الجلسة رقم 13 من الدورة النيابية الرابعة السنة التشريعية الثانية الفص

بغداد اليوم-بغداد

علق الأمين العام لعصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، الإثنين (11 تشرين الثاني، 2019) على بيان البيت الأبيض بشأن إجراء انتخابات مبكرة في العراق.

وقال الخزعلي، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "‏تصريح البيت الأبيض كشف عن حج

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