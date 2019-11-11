2019/11/11 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس اعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، عن الغاء اجور الخدمة الواردة في قانون المرور العامة.وقال مدير المرور العامة اللواء زهير الخفاجي في تصريح تابعته خطوة برس، انه “تقرر الغاء اجور الخدمة الواردة في قانون المرور العامة”.واضاف انه “لايجوز اخذ رسمين على معاملة واحدة”، مشيرا الى ان “ذلك جاء للتخفيف عن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تقرر الغاء اجور الخدمة الواردة في قانون المرور وكالة خطوة برس.

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