 نظرة في مقترح قانون الانتخابات المقدم من رئاسة الجمهورية

2019/11/11 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: مقداد الشريفي تداولت بعض الأوساط السياسية وعدد من المهتمين بالشأن الانتخابي مسودة قانون انتخابات مجلس النواب تم إعدادها من قبل رئاسة الجمهورية ..وبعد الاطلاع على هذه المسودة المقترحة لابد من أعطاء رأياً فنياً مهنياً بإمكانية تطبيق هذا المقترح الوارد في هذه المسودة باعتبار العراق دوائر انتخابية متعددة وكما ورد في نص المسودة ( […]

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