تونس.. تحطم طائرة ومقتل قائدها

2019/11/11 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

افادت وسائل اعلام تونسية، اليوم الاثنين، تحطم طائرة تونسية ومقتل قائدها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية التونسية، معز تريعة، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "سقطت طائرة مدنية تابعة للوزارة الفلاحة، اليوم الاثنين، كانت في مهمة مداواة لزراعات في منطقة سكرة بمحافظة أريانة شمالي العاصمة".

​وتابع: "لقد كانت مهمتها بالقرب من منطقة زراعية وحي شعبي".

وأرجع المتحدث باسم الحماية المدنية التونسية سبب الحادث إلى "عطب فني" في الطائرة.

وقال تريعة إن حادث الطائرة أسفر عن تحطمها ووفاة قائدها على عين المكان.

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