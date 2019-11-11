وزير الخارجيّة يتسلـَّم أوراق اعتماد السفير البريطاني لدى بغداد

2019/11/11 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تسلـَّم وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي، وبحث الجانبان سُبُل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتطوُّرات السياسيّة على الساحتين الإقليميّة، والدوليّة.

وذكر الوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الحكيم أكّد سعي العراق إلى إقامة أفضل العلاقات خدمة لمصالح البلدين، مُبيِّناً أنَّ العراق بيئة خصبة للاستثمار؛ لما يتمتـَّع به من ثروات كثيرة، داعياً إلى ضرورة مُشارَكة بريطانيا في إعادة إعمار البُنى التحتيّة، والإفادة من خبراتها في تطوير البلاد".

وأبدى الوزير استعداد وزارة الخارجيّة لتقديم كلِّ ما من شأنه إنجاحه في مهمّته الدبلوماسيّة، وأن يُساهِم في تعزيز العلاقات الثنائيّة بين البلدين.

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