الحداد: بالإمكان إجراء أي تعديل دستوري لتوسيع مساحة الحقوق والحريات وضمان تعميق مبادئ العدالة والمساواة

2019/11/11 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة النيابية للتعديلات الدستورية بحضور النواب أعضاء اللجنة وممثلي عن النقابات ورؤساء الاتحادات وأساتذة جامعيين وعدداً من المستشاريين وخبرا في مجال القوانين وكتابة الدساتير.

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