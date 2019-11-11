2019/11/11 | 15:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المتظاهرون يغلقون 3 جسور في ذي قار من بيبنهم جسر النصر قبل 8 دقيقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو نوا الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/11 | 15:31.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو نوا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتظاهرون يغلقون 3 جسور في ذي قار من بيبنهم جسر النصر قبل 8 دقيقة) نشر أولاً على موقع (راديو نوا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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