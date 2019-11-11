2019/11/11 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تعلن صدور اوامر استقدام بحق نائب حالي ومحافظ نينوى السابق قبل 1 ساعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو نوا الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/11 | 15:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو نوا.

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