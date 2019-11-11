بالوثائق.. مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي اعدته رئاسة الجمهورية

2019/11/11 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر السومرية نيوز، القانون الانتخابي المقترح من قبل رئاسة الجمهورية والذي تم إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمه الى مجلس النواب .

القانون:

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