قسد: تركيا قتلت وأصابت المئات رغم وقف إطلاق النار

2019/11/11 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، ان "العدوان التركي" برفقة مجموعاته المسلحة، يواصلون خرق وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 تشرين الأول الماضي، مشيرة الى مقتل 182 مقاتلاً واصابة 243 آخرين بجروح.

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان له، انه "ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في السابع عشر من تشرين الأول الماضي، لم تتوقف الهجمات البرية والجوية على مناطق شمال وشرق سوريا، من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من جبهة النصرة وداعش".

ونوه الى أنه "منذ إعلان وقف إطلاق النار والى الآن شن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته 190 هجوماً على مناطق شمال وشرق سوريا، منها 82 هجوماً جوياً عبر الطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع".

وأفاد البيان بأنه "خلال هذه الهجمات استشهد 182 مقاتلاً، بالإضافة إلى إصابة 243 مقاتلاً".

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