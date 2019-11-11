النزاهة: الحكم غيابيا بالسجن سبع سنوات بحق المدير العام السابق للشركة العامة لتجارة الحبوب

2019/11/11 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة، عن تفاصيل الحكم الصادر بحق المدير العام السابق للشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، مبينة أن المتهم ألحق “ضررا عمدياً” بالمال العام.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة إن المتهم قام أثناء عمله مديراً عاماً للشركة العامة لتجارة الحبوب بقبول حمولة رز برازيلي على الرغم من مخالفتها للمواصفات القياسية، وإصابتها حشرياً، وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، مما أدى لإحداث الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وأشار البيان، إلى أن محكمة جنايات الكرخ قررت الحكم على المدان غيابياً بالسجن لمدة سبع سنوات، إضافة إلى إصدار مذكرة قبض وتفتيش بحقه، مع الاحتفاظ لوزارة التجارة بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية.

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