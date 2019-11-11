الوطن العربي بانتظار حدث فلكي نادر الان

2019/11/11 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} يشهد الوطن العربي والعالم، بعد قليل ظاهرة فلكية مثيرة ونادرة، حيث يعبر كوكب عطارد أمام قرص الشمس ظاهرياً، بحيث يبدو للراصد من الأرض كأنه نقطة سوداء تتحرك ببطء من خلال المناظير الفلكية المستخدمة لرصدها.

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