المياحي يعلن محافظة واسط

2019/11/11 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {واسط:الفرات نيوز} اعلن محافظ وساط، محمد جميل المياحي، المحافظة "بيضاء" امنياً.

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