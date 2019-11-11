بالصور.. اعتقالات ’’عشوائية’’ في ساحة أم البروم بالبصرة وملثمون يفتشون هواتف المواطنين

2019/11/11 | 15:43

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بغداد اليوم- خاص

افاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، بأن القوات الأمنية اعتقلت المتظاهرين في ساحة أم "البروم" عشوائياً.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ملثمين يقومون بتفتيش هواتف المواطنين واعتقالهم في حال ثبت مشاركتهم بالتظاهرات".

وأضاف أن "قوات الصدمة في محافظة البصرة قامت باعتقالات عشوائية للمواطنين في ساحة أم البروم وسط المدينة".

بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر في هيأة النزاهة، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، عن صدور أمر استقدام بحق المعاون الفني لمحافظ ذي قار علاء الحميداوي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المعاون الفني لمحافظ ذي ق

بغداد اليوم-بغداد

أوقفت محكمة تحقيق الزاهة، في محافظة الديوانية، الإثنين (11 تشرين الثاني، 2019) مقرر لجان التعويضات بتهمة ابتزاز المواطنين للحصول على مبالغ مالية.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، في بيان، إن "

بغداد اليوم- بغداد

صرح النائب الكردي كاوه محمد مولود، الاثنين ( 11 تشرين الثاني 2019)، بأنه مجرد التفكير في الرجوع إلى نظام الحكم الرئاسي يشعرنا بالغثيان.

وقال مولود في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه " في الآونة الأخيرة لاحظنا ظهور بعض الأص

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