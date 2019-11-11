جعفر المظفر - وجه لعدة وجوه

2019/11/11 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر كان الرئيس اللبناني الأسبق شمعون يؤكد دائما أن قوة لبنان هي في ضعفه.السبب كما كان شمعون يراه أن لبنان حتى لو تسلح إلى حد العظم فهو سيبقى ضعيفا أمام إسرائيل, ولبنان الضعيف الذي تحميه معادلات تأسيسه الدولية, وخاصة الفرنسية التي تعهدت بحماية المارونيين, هو أقوى من لبنان الدولة المستقلة التي سُيطلب منها الدفاع عن نفسها إعتمادا على قدراتها الذاتية أولا وأساسا.عادل عبدالمهدي هو تماما كما لبنان ......

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