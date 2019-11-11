2019/11/11 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بابلتوافد الاف من المعلمين والمدرسين في محافظة بابل ، اليوم الاثنين، الى مقر نقابة المعلمين فرع بابل للتحضير لانطلاق تظاهرة كبرى يوم غد الثلاثاء.

وقال مراسل “كلكامش برس”، ان” الالاف من المعلمين والمدرسين في بابل انطلقوا اليوم بتظاهرة كبيرة نحو ساحة التظاهرات معبرين عن مساندتهم ودعمهم لمطالب المتظاهرين المشروعة”.

ودعت نقابة المعلمين فرع بابل جميع كوادرها التربوية للحضور غدا الثلاثاء الى مقر النقابة الساعة التاسعة والنصف صباحاً للمشاركة في التظاهرات المساندة لمطالب المتظاهرين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحضيرات لتظاهرة كبرى في بابل تقودها الكوادر التدريسية بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحضيرات لتظاهرة كبرى في بابل تقودها الكوادر التدريسية بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).