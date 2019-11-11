شاهد ..اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بساحة الخلاني

2019/11/11 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر اطلاق القوات الامنية الرصاص الحي على المتظاهرين في وقت اعلنت قيادة عمليات بغداد اصدار اوامر مشددة بعدم اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين .

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