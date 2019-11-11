النقل: عشرات (النقلات) من معرض بغداد الدولي الى مخازن الدباش وبالعكس لصالح مفوضية الانتخابات

2019/11/11 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/الغد برس:

حققت أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين ، تحقيقها نقلات متعددة من المواد الانتخابية لصالح مفوضية الانتخابات، عبر اسطول النقل البري.

وذكر بيان للوزارة تلقت "الغد برس" نسخة منه أنه، "تم تحقيق (65) نقلة من معرض بغداد الى مخازن الدباش وبالعكس ذهاباً وإياباً، تبعتها (5) نقلات اخرى على نفس المحور، فيما حقق الاسطول (19) نقلة من مخازن البصرة الى منطقة الكزيزة".

واكدت الوزارة "تحقق (9) نقلات للمواد الانتخابية يوم الاربعاء الماضي من محافظة الانبار الى معرض بغداد الدولي" ، مشيرة الى "ان (18) شاحنة من فرع شركة بقسم البصرة توجهت الى معرض بغداد الدولي لنقل ذات المواد الى مخازن الدباش".

ونوّه بيان الوزارة بأنه "ستشارك (18) شاحنة اليوم الاثنين الموافق (11/11) لنقل التجهيزات التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من محافظة نينوى الى معرض بغداد الدولي".

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