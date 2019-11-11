نتنياهو يعتبر التطبيع مع العرب ضروي لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

2019/11/11 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن هناك أهمية للتطبيع مع الدول العربية لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

ونقلت قناة "مكان"، التابعة لهيئة البث الرسمية عن نتنياهو، قوله خلال جلسة عقدت في الكنيست بمناسبة مرور 25 عاما على توقيع اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية: "هناك ضرورة للتطبيع مع الدول العربية، باعتبار ذلك طريقا لحل النزاع مع الفلسطينيين، ويجب السعي إلى تحقيق هذين الهدفين".

وأضاف نتنياهو: "إسرائيل تمد، خفية، يد العون للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وإسرائيل تساعد في منع جهات متطرفة من الاستيلاء على أراض في المملكة".

وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأحد، فرض سيادة الأردن الكاملة على أراضي "الباقورة والغمر".

وسمح الجيش الإسرائيلي للإسرائيليين بالدخول إلى الباقورة "للقيام بزيارة أخيرة للمنطقة"، قبل أن يغلق البوابة المؤدية إليها.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن إسرائيل أرادت إقامة حفل بمناسبة مرور 25 عاما على إبرام اتفاقية السلام الإسرائيلية – الأردنية، لكن الأردن رفض.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس، قوله خلال جلسة عقدها الكنيست، إن "الحكومة الإسرائيلية أرادت تنظيم حفل رسمي لإحياء ذكرى مرور 25 عاما على اتفاقية السلام مع الأردن (اتفاقية وادي عربة 1994)، وتم تقديم الاقتراح للحكومة الأردنية لكن لم نتلق أي رد، وأعتقد أن هذا راجع لصعوبة الأوضاع الداخلية في الأردن".

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