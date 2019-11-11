رصيف رقم (1) في ميناء أم قصر الجنوبي يستقبل الباخرة (Fila)

2019/11/11 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، ان الشركة العامة للموانئ استقبلت الباخرة (Fila) على رصيف رقم (1) في ميناء ام قصر الجنوبي.

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