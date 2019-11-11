وزارة الدفاع تدعو 45049 من المراتب المفسوخة عقودهم الى الالتحاق بوحداتهم

2019/11/11 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الدفاع، عشرات الالاف من ذوي العقود المفسوخة المعادين للخدمة، الى الالتحاق بوحداتهم.

وطالبت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي، المراتب المفسوخة عقودهم، والذين صدرت اسمائهم حسب تسعة اوامر ادارية منشورة ضمن البيان، والبالغ عددهم خمسة واربعين الفا وتسعة واربعين منتسبا، طالبتهم بالالتحاق اعتباراً من تاريخ صدور الاوامر الادارية الخاصة بهم، مؤكدة استمرارها بإصدار الاوامر الادارية، الخاصة بمن تبقى من المفسوخة عقودهم تباعا.

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