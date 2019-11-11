الفرات نيوز تنشر نص قانون الانتخابات الجديد

2019/11/11 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، استكمال قانون الانتخابات الباب الاول والخاصة بالاحكام الانتخابية المشتركة.

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