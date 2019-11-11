مقتل اربعة ارهابيين بنيران طيران الجيش في حوض حمرين

2019/11/11 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وجه طيران الجيش العراقي، اليوم الاثنين، نيرانه الى اوكار عصابات داعش الارهابية في حوض حمرين.

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