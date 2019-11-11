خلية الاعلام الأمني تعلن مقتل 4 عناصر من تنظيم داعش بضربة جوية في حمرين

2019/11/11 | 16:14

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بغداد اليوم- ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، عن مقتل أربعة إرهابيين بضربة جوية قي حوض حمرين بديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قيادة عمليات ديالى نفذ طيران الجيش ضربة جوية، في حوض حمرين، أسفرت عن قتل أربعة إرهابيين وتدمير وكر".

وأشارت إلى أن "من جانبه نفذت قوة من اللواء ١٩ الفرقة الخامسة عملية أمنية، اسفرت عن تدمير وكرين للارهابيين يحتويان، عبوات ناسفة وتجهيزات عسكرية جنوبي ناحية كنعان بمحافظة ديالى".

وكانت القوات الأمنية في ديالى أطلقت مطلع الاسبوع الجاري عملية أمنية لملاحقة خلايا تنظيم داعش في جبال حمرين بديالى.

بغداد اليوم- نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، ضبطها 90 عبوة ناسفة وحزامين ناسفين في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في

أفاد مصدر أمني، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، بأن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في ساحة الخلاني وسط بغداد لتفريق المتظاهرين.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز ال

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين (11 تشرين الثاني 2019) إلقاء القبض على عصابة سرقت أكثر من 30 مليون دينار عراقي غربي بغداد.

وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام الد

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