وزير النفط يوجه التشكيلات النفطية بضرورة التنسيق مع المحافظين وتوفير فرص العمل للعاطلين

2019/11/11 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوعز نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، ثامر الغضبان، بضرورة التنسيق مع الحكومات المحلية في المحافظات بخصوص توفير فرص عمل للعاطلين.

وأكد الغضبان حرص الوزارة على التعاون مع الحكومات المحلية في المحافظات، موجها التشكيلات النفطية بضرورة التنسيق مع المحافظين من اجل توفير فرص العمل للعاطلين وفق السياقات الادارية النافذة، جاء ذلك خلال استقباله محافظ المثنى احمد منفي جودة.

وشدد الغضبان على ان وزارة النفط تسعى دائما وضمن الصلاحيات والامكانيات المتاحة بالمساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين، من خلال تنفيذ المشاريع الخدمية في المناطق والمدن القريبة من الحقول النفطية، مؤكدا الإيعاز الى ادارة شركة مصافي الوسط بتوفير فرص عمل لأبناء محافظة المثنى ومحافظة كربلاء وسيتم الاعلان عنها قريبا.

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